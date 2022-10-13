Гаджиев о готовности Емельяненко поехать в Донбасс за 300 тысяч рублей в день: «Это его набор ценностей»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал ситуацию, связанную с российским тяжеловесом Александром Емельяненко.

Ранее Емельяненко во время телефонного разговора с мошенниками запросил 300 тысяч рублей за каждый день своего пребывания на территории Донбасса для поддержки СВО.

«Недорого, — отреагировал Гаджиев в беседе со СМИ перед турниром AMC Fight Nights 115. — Знаю, что некоторые люди просят больше. Ну, пошутили... Не всегда же ему шутить над людьми. Иногда над ним шутки должны состояться. Саня откровенно говорит: «Я зарабатываю». Мы же видим, что тут происходит. Саня на данный момент идет за рублем».

«Ничего в этом такого не вижу. Это его набор ценностей, и это кому-то нравится, а кому-то — нет. Он так это видит. Для него это, наверное, риски. Это время, которое он потратит на эту поездку. Это вполне логично. Ничего предосудительного не вижу».

24 сентября Емельяненко нокаутом в первом раунде уступил Вячеславу Дацику. Бой по боксу проходил в лиге Hardcore.

4 октября Емельяненко заявлял, что готов отправиться в Донбасс бесплатно.