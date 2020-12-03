Гаджиев назвал Харитонова чмошником и трусом
Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев критично высказался о поведении российского боца Сергея Харитонова. По мнению функционера, он — чмошник и трус.
— Серега — чмошник. Сначала он попал в историю с Адамом, а потом начал называть имена людей, пытаясь их дискредитировать, — заявил Гаджиев в интервью на YouTube-канале BOSTANOF MMA. — Зачем ему это? Хочет столкнуть нас с Яндиевым лбами? Харитонов говорит о вещах, которые не соответствуют действительности. Почему он мне не перезвонил и не объяснился? Он что-то за собой чувствует или просто является трусом.
?Я открыл для себя Харитонова в новом качестве после последних событий. Сначала он привлек на свою сторону часть общественности, а потом разочаровал ее. Считаю его поведение в данной ситуации настоящим позором.
Напомним, 13 ноября боец UFC Яндиев поочередно напал на бойца Bellator Харитонова и его друга бизнесмена Руслана Абдо во время турнира по ММА. Обоим потребовалась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела. Однако 21 ноября стало известно о примирении Яндиева и Абдо, а 23-го — о примирении Яндиева и Харитонова. Теперь Харитонова сильно критикуют в интернете.
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