Гаджиев назвал Харитонова чмошником и трусом

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев критично высказался о поведении российского боца Сергея Харитонова. По мнению функционера, он — чмошник и трус.

— Серега — чмошник. Сначала он попал в историю с Адамом, а потом начал называть имена людей, пытаясь их дискредитировать, — заявил Гаджиев в интервью на YouTube-канале BOSTANOF MMA. — Зачем ему это? Хочет столкнуть нас с Яндиевым лбами? Харитонов говорит о вещах, которые не соответствуют действительности. Почему он мне не перезвонил и не объяснился? Он что-то за собой чувствует или просто является трусом.

?Я открыл для себя Харитонова в новом качестве после последних событий. Сначала он привлек на свою сторону часть общественности, а потом разочаровал ее. Считаю его поведение в данной ситуации настоящим позором.