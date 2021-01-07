Фирас Захаби: «Порье сильнее духом, чем Макгрегор»

Тренер Джорджа Сен-Пьера и Рори Макдональда Фирас Захаби поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье на UFC 257.

«Дастин Порье — идеальный стилистически соперник для Макгрегора. Главное оружие Дастина — это его бокс. Ему придется использовать его, и я с трудом представляю, что Макгрегор не накажет его контрпанчем. Я считаю, что Макгрегор — лучший контрпанчер в истории UFC. Я не говорю «лучший контрударник». Имею в виду только отдельный элемент ударной техники — панчи. Адесанья — более комплексный ударник, он отличный кикер, но как контрпанчер Макгрегор сильнее Адесаньи.

Дастин может попробовать выйти на этот бой с очень нестандартным геймпланом. Например, сделать ставку на кики. Они оба левши, и Дастин может начать отбивать правую ногу соперника. Но я все равно думаю, что даже с дистанции киков Макгрегор сможет найти шанс для контрпанча. Сможет ли Дастин перевести его? Очень сложно сказать, у него никогда не было по-настоящему надежных, хороших тейкдаунов.

Я думаю, Макгрегор сделает дело в первых 2-2,5 раундах, один из его контрпанчей дойдет до цели. Но есть у Порье одно преимущество, мега-преимущество. Он сильнее духом. Я пересмотрел его бой с Хукером и был просто поражен, какой силой характера и волей к победе обладает Дастин. И если он выживет в первых раундах с Макгрегором, то дальше его шансы на победу будут огромными", — сказал Захаби на ютуб-подкасте Tristar Gym.

Бой Макгрегора и Порье пройдет 23 января на Бойцовском острове в Абу-Даби.