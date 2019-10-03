Филипе Фроес перевесил Салмана Жамалдаева перед чемпионским боем

Россиянин Салман Жамалдаев и бразилец Фелипе Фроес успешно прошли процедуру взвешивания перед чемпионским боем на турнире ACA 100. Фроес оказался тяжелее соперника на 200 грамм, показав на весах 66,3 кг., россиянин — 66,1 кг.

Обладатель титула Салман Жамалдаев (17-1) ведет рекордную победную серию шестой год подряд. Для него это будет первая защита чемпионского пояса. Бой возглавит юбилейный 100-й турнир организации и пройдет 4 октября в Грозном в СК «Колизей».