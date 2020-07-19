Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фигейреду на 12-й секунде «задушил» Бенавидеза и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

05:17
Дейвисон Фигейреду (Бразилия) — Джозеф Бенавидес (CША). Фото UFC
Дейвисон Фигейреду (Бразилия) — Джозеф Бенавидес (CША). Фото UFC

Дейвисон Фигейреду победил американца Джозефа Бенавидеза удушающим приемом на UFC Fight Night 172. Встреча продлилась 12 секунд. Бразилец стал обладателем вакантного чемпионского пояса в наилегчайшем весе. Турнир состоялся в ОАЭ на Бойцовском острове. Также он носит названия UFC on ESPN + 30 и UFC Бойцовский остров 2.

После того, как Генри Сехудо решил оставить титул в наилегчайшем весе, промоушен тут же организовал поединок между Бенавидезом и Фигейреду на турнире UFC on ESPN+ 27, который прошел в феврале. За день до боя Фигейреду провалил взвешивание, а потому более не мог претендовать на чемпионский пояс, хоть и стал победителем.

На счету 32-летнего бразильца 19 побед и 1 поражение. У 35-летнего американца 28 побед и 7 поражений.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир