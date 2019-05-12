Фергюсон проведет бой с Серроне 8 июля

Боец ММА, бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон 8 июля проведет первый бой после возвращения в UFC. Его соперником стал Дональд Серроне.

Бой пройдет в рамках турнира UFC 238, который состоится в Чикаго (США). Ранее 35-летний Фергюсон был отстранен от поединков в связи с семейными проблемами. Он одержал 36 побед в ММА и уступил 11 раз.