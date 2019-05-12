Фергюсон проведет бой с Серроне 8 июля

Боец ММА, бывший временный чемпион в легком весе Тони Фергюсон 8 июля проведет первый бой после возвращения в UFC. Его соперником стал Дональд Серроне.
Бой пройдет в рамках турнира UFC 238, который состоится в Чикаго (США). Ранее 35-летний Фергюсон был отстранен от поединков в связи с семейными проблемами. Он одержал 36 побед в ММА и уступил 11 раз.
OFFICIAL! @TonyFergusonXT returns to face @CowboyCerrone at #UFC238 June 8 in Chicago! pic.twitter.com/PAkunzzSwE– UFC (@ufc) 12 мая 2019 г.
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