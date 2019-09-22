Фергюсон попросил главу UFC организовать бой с Нурмагомедовым

Американский боец Тони Фергюсон обратился к президенту UFC Дане Уайту с просьбой организовать бой с чемпионом промоушена Хабибом Нурмагомедовым 14 декабря.

— Уверен, что мы найдем немного места и для толстоголового Хабиба. Дана Уайт, устрой это 14 декабря. Только чемпионское дерьмо!, — написал Фергюсон в Instagram.

Отметим, что на данный момент известны два из трех чемпионских боев на UFC 245.

Чемпионка двух дивизионов Аманда Нуньес встретится с Жермен де Рандами. Чемпион в полулегком весе Макс Холлоуэй выйдет против Алекса Волкановски.