Фергюсон поделился рецептом тирамису для Хабиба. Их бой должен был состояться 19 апреля

Боец MMA Тони Фергюсон опубликовал в своем Instagram фотографию чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в колпаке повара и рецептом тирамису.

— Время для тирамису, вы знаете, что сегодня за день, — подписал Фергюсон фотографию.

Таким образом мериканец напомнил Нурмагомедову о взвешивании, которое должно было состояться в пятницу 17 апреля перед 249.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, но действующий чемпион в легком весе, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планировали провести турнир на закрытом острове.

Центральным событием UFC 249 должен был стать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, но действующий чемпион в легком весе, который находится в России, отказался от поединка из-за пандемии коронавируса. Российского бойца заменили на Джастина Гэтжи и планируют провести турнир на закрытом острове.