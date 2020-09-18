Американский боец Тони Фергюсон не выступит на UFC 254, сообщил глава промоушена Дана Уайт.

«Мы несколько раз отправляли запросы команде Тони. Я ему даже звонил. Если боец хочет драться, то у него обязательно будет бой. Сейчас не то время, чтобы кого-то заставлять. Мы найдем других бойцов», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Турнир UFC 254 пройдет 24 октября в в Абу-Даби. Главным событием вечера должен стать поединок Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи.