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Фергюсон не выступит на UFC 254

10:32
Тони Фергюсон. Фото USA Today Sports
Тони Фергюсон. Фото USA Today Sports
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Американский боец Тони Фергюсон не выступит на UFC 254, сообщил глава промоушена Дана Уайт.

«Мы несколько раз отправляли запросы команде Тони. Я ему даже звонил. Если боец хочет драться, то у него обязательно будет бой. Сейчас не то время, чтобы кого-то заставлять. Мы найдем других бойцов», — цитирует Уайта MMA Junkie.

Турнир UFC 254 пройдет 24 октября в в Абу-Даби. Главным событием вечера должен стать поединок Хабиба Нурмагомедова против Джастина Гэтжи.

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