Фергюсон и Гэтжи провели дуэль взглядов и пожали руки

Американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи провели дуэль взглядов перед главным боем UFC 249. Примечательно, что бойцы пожали друг другу руки, несмотря на пандемию коронавируса.

Фергюсон (25-3) и Гэтжи (21-2) сразятся за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Шоу в городе Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдет в ночь на 10 мая без зрителей.

Победитель получит право встретиться с обладателем чемпионского пояса Хабибом Нурмагомедовым.

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