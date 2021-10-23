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Дядя Хабиба — о бое Емельяненко: «Он наш чемпион! Жду от него только победы»

Нурмагомед Нурмагомедов поделился ожиданиями от боя Емельяненко — Джонсон 23 октября
17:50
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Емельяненко. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нурмагомед Нурмагомедов, дядя российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, поделился в разговоре с «СЭ» ожиданиями от боя Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона.

«Емельяненко — это наш чемпион! Я жду от Федора только победы. Я считаю что он должен победить, и я надеюсь на это. Мы должны побеждать в этом бое», — сказал Нурмагомедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Поединок между 45-летним Емельяненко и 36-летним Джонсоном пройдет в Москве в субботу, 23 октября, на «ВТБ Арене».

Онлайн-трансляция вечера смешанных единоборств будет доступна на сайте «СЭ». Видеотрансляцию покажут на платном сервисе Okko Спорт. Она начнется примерно в 19.00 по московскому времени.

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Данил Алешин все материалы автора
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