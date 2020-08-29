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Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера

10:42
Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера Владимира Воронова. Фото Instagram
Федор Емельяненко сообщил о смерти своего тренера Владимира Воронова. Фото Instagram

Легендарный боец Федор Емельяненко в Instagram сообщил о смерти своего тренера Владимира Воронова. Специалисту было 55 лет. В сообщении Емельяненко не называет причины его смерти.

«С самого детства Владимир Михайлович был частью семьи, требовательным наставником. Он всегда был рядом в тяжёлые и счастливые моменты моей жизни. Владимир Михайлович был не только тренером, но и отцом для многих спортсменов. Он вырастил чемпионов, сильных духом, верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни. Прошу ваших молитв о новопреставленном Владимире. Мои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Михайловича», — написал Емельяненко.

Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо. Он тренировал Емельяненко с 1986 года.

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