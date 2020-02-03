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Федор Емельяненко: «Нельзя быть хорошим человеком, обливая или тролля другого»

10:50
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Один из самых известных бойцов в мире смешанных боевых единоборств Федор Емельяненко рассказал, как относится к треш-току.

— Добрый треш-ток может быть?

— Это личный выбор каждого. Даже добрый треш — это треш. Нельзя быть хорошим человеком, обливая или тролля другого, говоря подколы в сторону соперника, — цитирует Емельяненко ТАСС. — Кто-то говорит, что, может, он только на камеру такой, а в жизни — другой. Но невозможно быть хорошим человеком, совершая и говоря такие вещи о стране, бойце, близких.

— Это вы про Макгрегора?

— Не только про него. Те же наши ребята троллят соперников. А Конор сказал в сторону народа Дагестана, сразу же все поднялись на защиту. А когда боец сам оскорбляет и унижает своего соперника, то это разве не такая же ситуация? Соперник ведь тоже является частью своего народа.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7644749

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