Федор Емельяненко: «Нельзя быть хорошим человеком, обливая или тролля другого»

Один из самых известных бойцов в мире смешанных боевых единоборств Федор Емельяненко рассказал, как относится к треш-току.

— Добрый треш-ток может быть?

— Это личный выбор каждого. Даже добрый треш — это треш. Нельзя быть хорошим человеком, обливая или тролля другого, говоря подколы в сторону соперника, — цитирует Емельяненко ТАСС. — Кто-то говорит, что, может, он только на камеру такой, а в жизни — другой. Но невозможно быть хорошим человеком, совершая и говоря такие вещи о стране, бойце, близких.

— Это вы про Макгрегора?

— Не только про него. Те же наши ребята троллят соперников. А Конор сказал в сторону народа Дагестана, сразу же все поднялись на защиту. А когда боец сам оскорбляет и унижает своего соперника, то это разве не такая же ситуация? Соперник ведь тоже является частью своего народа.