Федор Емельянеко призвал брата покаяться и не называть людей животными

Российский боец Федор Емельяненко признался, что в глубине души надеется на то, что сможет помириться с братом Александром.

— Меня не очень интересуют подробности появлявшихся в публичном пространстве ваших с братом Александром заявлений в адрес друг друга. Но есть ли какая-то причина или деталь, при которой вы снова когда-то соберетесь всей семьей?

— Я надеюсь на это. Надеюсь, что Господь так управит. Недавно я сказал, что Александру нужно измениться, — цитирует Емельянекно ТАСС. — Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными. Все святые и все Евангелие проникнуто покаянием. Все святые говорят о покаянии, о терпении и смирении, но никак не наоборот. Нужно изменить свою жизнь как мне, так и Александру.

— Вы всегда были человеком сдержанным и спокойным. Ваша реакция в публичном пространстве — это оттого, что есть предел?

— Да, конечно. По отношению к себе я могу терпеть и проглатывать. Хочется — пусть говорит. Люди, которые нас окружают, все знают. Но есть предел. Когда касаешься окружения, семьи — это уже другое. Когда оскорбляют близких людей, здесь терпеть нельзя и нужно человека ставить на место.

— Даже если этот человек — родственник?

— А в чем разница? С друзей и родственников еще больший спрос.

— Вы не переживаете из-за того, что все это стало публичным? Наверняка можно было решить по-другому.

— Я много раз пробовал и много Александру помогал в жизни. Как те же Воронов и Мичков, то же окружение мое и Александра. Но после этого говорить, что Воронов такой-сякой — это неправильно, непорядочно и невоспитанно. Уже из уважения к Владимиру Михайловичу, что он тебя поддерживал, тренировал, вытащил из кучи конфликтов, передряг и плохих дел, помог тебе не вляпаться гораздо раньше... Уже из-за этого в его сторону нельзя говорить плохие вещи. Нужно быть ему благодарным.

— Когда-то у вас как у верующего человека была мысль вообще не реагировать на все это?

— Как верующий человек скажу, что по отношению к себе можно и нужно терпеть. Но если видите, что оскорбляют родных, близких и страну, здесь нужно пресекать. Может, даже в жесткой форме. Кстати, недавно Сергей Харитонов тоже начал вспоминать наши взаимоотношения. Сергею я помогал выходить в Японию, он с нами тренировался, он жил и ел у меня дома. Он еще не появился в Японии, но я уже говорил, что есть Александр и Сергей, которые сильнее меня. Их уже ждали там. И Сергей сейчас говорит, будто бы я рассорился с друзьями из-за Александра. Нет, я ни с кем и никогда не поссорился из-за Александра.