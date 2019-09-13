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Евгений Чернов отрабатывает спасение ворот перед матчем с «Ахматом». Видео

16:43

«Ростов» готовится к матчу 9-го тура чемпионата России против «Ахмата». Защитник Евгений Чернов отрабатывает спасение ворот, как он это сделал в матче 7-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1). Тогда футболист в добавленное время смог дважды в течение пяти секунд вынести мяч из пустых ворот.

Матч «Ростов» — «Ахмат» пройдет 16 сентября (начало — в 20.30 по московскому времени).

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