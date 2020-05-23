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«Эти люди хуже, чем собаки». Боец из Казахстана оскорбил ЛГБТ-сообщество

00:19
Куат Хамитов. Фото Instagram
Куат Хамитов. Фото Instagram

Казахстанский боец MMA Куат Хамитов в Instagram резко высказался об ЛГБТ-сообществе. Он прокомментировал видео в поддержку казахстанских ЛГБТ, сравнив их с собаками.

«Эти люди хуже, чем собаки», — написал Хамитов.

В ответ на недопустимость подобных высказываний боец ответил: «Согласен! Собаки могут обидеться».

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