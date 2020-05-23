«Эти люди хуже, чем собаки». Боец из Казахстана оскорбил ЛГБТ-сообщество
00:19
Казахстанский боец MMA Куат Хамитов в Instagram резко высказался об ЛГБТ-сообществе. Он прокомментировал видео в поддержку казахстанских ЛГБТ, сравнив их с собаками.
«Эти люди хуже, чем собаки», — написал Хамитов.
В ответ на недопустимость подобных высказываний боец ответил: «Согласен! Собаки могут обидеться».
Kuat Khamitov pic.twitter.com/bD579bsj2B— SoccerFootball (@SportE_Eug) May 22, 2020
Ставки на самые жаркие схватки турниров UFC на сайте ligastavok.ruс возможностью получить кэшбэк до 12.5%. Смотрите прямые трансляции влучшем приложении года от БК «Лига Ставок».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...