«Эти люди хуже, чем собаки». Боец из Казахстана оскорбил ЛГБТ-сообщество

Казахстанский боец MMA Куат Хамитов в Instagram резко высказался об ЛГБТ-сообществе. Он прокомментировал видео в поддержку казахстанских ЛГБТ, сравнив их с собаками.

«Эти люди хуже, чем собаки», — написал Хамитов.

В ответ на недопустимость подобных высказываний боец ответил: «Согласен! Собаки могут обидеться».

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