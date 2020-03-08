Енджейчик после боя против Чжан. По лицу сразу и не узнать

Чемпионка UFC в первом наилегчайшем весе Вейли Чжан на турнире UFC 248 победила Йоанну Енджейчик из Польши. 30-летняя китаянка победила 32-летнюю полячку по очкам разделенным решением судей.

В интернете появились фотографии Енджейчик после боя.

BEFORE & AFTER ?



This is what Zhang Weili did to Joanna Jedrzejczyk's face ?



These women are BADASS ?#UFC248 pic.twitter.com/FNnPd8Rqtq — John Anthony (@JohnAnthony42) March 8, 2020

Вейли Чжан завоевала чемпионский титул UFC в августе 2019 года, уже в первом раунде нокаутировав Джессику Андраде. На счету китаянки 21 победа в 22 боях ММА. У Енджейчик 4 поражения в 20 боях.

Настоящая рубка. Девушки показали, каким должен быть чемпионcкий бой в UFC