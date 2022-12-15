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Сегодня, 22:38

Емельяненко устроил битву мороженным с Коваленко на пресс-конференции

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский боец ММА Александр Емельяненко испачкал мороженным своего соперника в предстоящем поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» блогера Святослава Коваленко.

На пресс-конференции спортсменам было предложено сразиться в поедании мороженного. Победителем конкурса стал бы тот, кто съел 10 стаканчиков быстрее.

Емельяненко взял два стаканчика с мороженым — один он начал есть, вторым начал пачкать лицо Коваленко. Блогер решил ответить тем же и начал мазать лицо Емельяненко в ответ. По итогу конкурс перешел в дружескую потасовку и победителя конкурса не смогли определить.

Поединок Емельяненко и Коваленко станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 16 декабря.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1057158-emelianenko-ustroil-s-kovalenko-bitvu-morozhenym-v-preddverii-poedinka
Александр Емельяненко
ММА
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