Емельяненко рассказал свою правду про Харитонова: "По его поводу обращайтесь к Борису Моисееву"

Российский боец Александр Емельяненко отреагировал на критику со стороны Сергея Харитонова. Россиянин, выступающий в лиге Bellator, ранее заявил, что Емельяненко опасен для общества и слушает только одного человека – главу Чечни Рамзана Кадырова.

1 марта Емельяненко был задержан после ДТП в Кисловодске. 37-летний спортсмен находился в состоянии алкогольного опьянения и оказал сопротивление. 11 марта Емельяненко покинул СИЗО после 10 суток ареста за неповиновение полиции.

– Засыпали меня вопросами по поводу Харитонова. Почему он это сказал, почему он то сказал, – сказал Емельяненко в видеоролике в своем Инстаграм. - Я не знаю, но расскажу одну историю, которую мне рассказал Федя (Федор Емельяненко. – Прим. "СЭ"), когда они еще тренировались в Екатеринбурге, давно это было. Харитонов получил какую-то микротравму во время тренировки. Стоит он на карачках, и один из тренеров говорит: сейчас его вылечу. Подходит, со всей силы и со всего размаху вставляет ему палец в жопу. А тот даже не колыхнулся.

Что я хочу сказать? По поводу Харитонова задавайте вопросы Борису Моисееву. Он лучше знает *** (людей нетрадиционной ориентации. – Прим. "СЭ"). Почему они так говорят, почему себя так ведут. Я не знаю. Всего хорошего.

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