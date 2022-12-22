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Сегодня, 13:04

Экс-боец UFC пообещала отдать свой мозг для исследований

Давид Хачатрян
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Одна из первых женщин-звезд в смешанных единоборствах Джули Кедзи (16-13) пожертвует свой мозг для исследований по хронической травматической энцефалопатии (CTE), пишет MMA Underground. Сообщается, что исследования отчаянно нуждаются в участницах женского пола.

«Я просто решила, что это правильно. Я просто хочу помочь», — приводит слова Кедзи MMA Underground.

Хроническая травматическая энцефалопатия (CTE) — это нейродегенеративное заболевание, которое вызывает тяжелое и непоправимое повреждение головного мозга в результате повторных травм головы.

Кедзи начала профессиональную карьеру в 2004 году. Она выступала еще тогда, когда босс UFC Дана Уайт утверждал, что в его лиге никогда не будет женских боев.

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