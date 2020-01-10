Эдуард Трояновский: «Меня звали в UFC, но я не хочу устраивать клоунаду»

Российский боксер-легковес Эдуард Трояновский рассказал о предложении провести бой в UFC.

— Было предложение завести меня в UFC, сделав предварительно мне несколько боев (по ММА), — сказал Трояновский РИА «Новости». — Но я ответил: «Пусть подобными переходами занимаются фрики. Я боксер. Какой мне UFC? Вы хотите потешиться? Я такую клоунаду устраивать не буду». У меня ноль борьбы, хотя ногами еще умею — кикбоксингом занимался. Но что там делать без борьбы? Как минимум от нее надо уметь уходить...

— И если бы мне было 25 лет, чтобы у меня был несколько лет в запасе, — отметил боксер. — Вот мой товарищ Петр Ян, он же изначально был боксером. Но он поработал над своей манерой, и теперь какие бои закатывает, Петя там (в UFC) отлупит кого угодно. Он молодец. Так что предложение о UFC было издалека. Но я не хочу выглядеть клоуном. На мой взгляд, в смешанных единоборствах без борьбы делать нечего.

На счету 39-летнего уроженца Омска 27 побед (24 нокаутом) и два поражения. Был чемпионом мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версиям IBF (2015—2016) и IBO (2015—2016).