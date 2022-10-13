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Сегодня, 15:02

Джош Томсон рассказал, кто будет страховать бой Махачева и Оливейры

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) предполагает, что UFC намеренно сообщило сразу двум бойцам — Алексу Волкановски и Бенилу Дариушу — о том, что они будут страховать титульный бой в легком весе на UFC 280.

«Если Ислам не сможет выйти на бой, то вместо него выйдет Волкановски, потому что Чарльз был чемпионом. Все захотят посмотреть бой чемпиона и бывшего чемпиона. При этом многие считают Чарльза законным чемпионом. Если Чарльз не сможет выйти, то в клетку с Исламом отправят Бенила Дариуша. UFC не будут рисковать Волкановски, лучше его потом свети с новым чемпионом».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Махачевым и Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
ММА
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