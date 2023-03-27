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Джош Томсон: «Коста победит Чимаева»

Давид Хачатрян
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Бывший боец UFC Джош Томсон (22-9) считает, что бразилец Пауло Коста (14-2) имеет хорошие шансы на победу в бою с Хамзатом Чимаевым (12-0).

«Что я думаю по поводу противостояния Пауло Косты и Хамзата Чимаева? Я думаю, что это отличный бой. Косту нелегко одолеть, и у него есть сила в руках. Ему просто нужно привести себя в форму. Я думаю, что это отличный бой для Косты, и он должен победить Чимаева», — сказал Томсон на подкасте Weighing In.

Коста должен был подраться с Робертом Уиттакером (24-6) 11 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия, но бразилец снялся с боя из-за разногласий по поводу зарплаты.

Чимаев может провести следующий бой против Уиттакера.

Хамзат Чимаев
UFC
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