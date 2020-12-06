Один из лучших панчеров в истории ММА собирается вернуться в UFC и «похоронить всех»

Энтони «Рамбл» Джонсон сообщил в интервью Low Kick MMA, что собирается возобновить карьеру в ММА и вернуться в UFC.

На вопрос, с кем бы он хотел подраться, Джонсон ответил: «С любым. C любым. Я не могу назвать одного человека, я готов драться с любым. Я попробую похоронить каждого».

На счету 36-летнего Джонсона 22 победы (16 — КО/ТКО) и 6 поражений в ММА (13-6 в UFC). Последний бой он провел в апреле 2017 года, когда в бою за чемпионство в полутяжелом весе проиграл удушающим приемом Даниэлю Кормье. Джонсон известен своей нокаутирующей мощью.

Сейчас же самым опасным панчером в UFC считается камерунец Франсис Нганну (15-3 в ММА всего, 10-2 в UFC). На этой неделе он заявил в интервью Morning Kombat, что «очень заинтересован» в бою с Джонсоном.

«Рамбл Джонсон — парень, которого я очень уважаю, — сказал он. — Я восхищаюсь им как личностью. Было бы здорово разделить с ним октагоном, независимо от того, титульный это бой или нет. Это был бы великий бой. Для меня было бы честью драться с Рамблом Джонсоном».