Джонс Джонс готов провести бой против Стипе Миочича

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил о готовности провести бой против экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Стипе Миочича.

«Величайший тяжеловес всех времен против величайшего полутяжеловеса, кто хочет это увидеть? Я в деле!», — написал Джонс в Twitter.

Джонс провел последний бой в феврале 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, где единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса. Всего на счету Джонса 26 побед и 1 поражение.

В своем последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года на UFC 260 в Вегасе, Миочич нокаутом уступил действующему чемпиону Фрэнсису Нганну. В активе Миочича 20 побед и 4 поражения.