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Джон Джонс: «У Нганну большие мускулы, но я знаю, что я круче него»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион UFC в тяжелом весе американец Джон Джонс поделился впечатлениями от встречи с камерунцем Франсисом Нганну на турнире PFL в США.

«Я и раньше пересекался с Франсисом, — сказал Джонс во время трансляции PFL перед битвой взглядов. — Он душевный парень. За пределами клетки он проявляет уважение. Я тоже могу быть очень уважительным. Если нам не предстоит драться, то не вижу причин для перепалок, особенно когда мы видим друг друга лично».

«Знаю, что я круче него, — сказал Джонс о возможном бое с Нганну. — Я не должен бросать на него какие-то странные взгляды или что-то в этом роде. У него большие мускулы, он очень впечатляюще выглядит, но если говорить о бое, то это уже мой мир, и я знаю, кто я такой».

На счету Джонса 27 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся. В марте на турнире UFC 285 Джонс победил французского бойца Сирила Гана и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе, который ранее принадлежал Нганну.

Джон Джонс
Франсис Нганну
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