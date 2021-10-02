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Джон Джонс опубликовал видео поцелуя с невестой после скандала с домашним насилием

03:19
Пост в Instagram Джона Джонса.
Пост в Instagram Джона Джонса.
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Один из величайших бойцов в истории ММА Джон Джонс опубликовал в Instagram видео со своей невестой.

Джон Джонс. «У нее идет кровь из носа и рта». Стали известны детали звонка в 911 насчет скандала с Джоном Джонсом

На этой неделе в интернете появилась информация о том, что боец обвиняется в домашнем насилии и нанесении телесных повреждений Джесси Мозес, невесте и матери его троих детей.

На видео, опубликованном сегодня в Instagram, был прикреплен отрывок из текста песни Джона Лендженда «Stay With You»: «And I'll stay with you. Oh I will through the ups and the downs» (перевод: «И я останусь с тобой. О, я переживу взлеты и падения»).

Напомним, 34-летний Джонс провел последний бой в феврале 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, где он единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса.

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Евгений Козинов все материалы автора

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