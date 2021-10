Джон Джонс опубликовал видео поцелуя с невестой после скандала с домашним насилием

Один из величайших бойцов в истории ММА Джон Джонс опубликовал в Instagram видео со своей невестой.

На этой неделе в интернете появилась информация о том, что боец обвиняется в домашнем насилии и нанесении телесных повреждений Джесси Мозес, невесте и матери его троих детей.

На видео, опубликованном сегодня в Instagram, был прикреплен отрывок из текста песни Джона Лендженда «Stay With You»: «And I'll stay with you. Oh I will through the ups and the downs» (перевод: «И я останусь с тобой. О, я переживу взлеты и падения»).

Напомним, 34-летний Джонс провел последний бой в феврале 2020 года на UFC 247 в Хьюстоне, где он единогласным решением судей выиграл у Доминика Рейеса.