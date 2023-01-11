Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:34

Джон Аник: «Отсутствие Хабиба в углу Махачева не будет критичным»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор UFC Джон Аник сомневается, что отсутствие экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в углу чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) на UFC 284 будет критичным.

«Я думаю, что Хавьер Мендес был объединяющей силой в команде, и я не считаю, что отсутствие Хабиба Нурмагомедова в углу Ислама будет критичным. По крайней мере в бою с Александром Волкановски.

Многие из нас идут на жертвы. Меня нет дома неделю, я звоню жене и говорю, что я сейчас в другом городе, в Новом Орлеане, работаю над озвучкой. У многих из нас, кто обеспечивает свои семьи, есть тяжелые разговоры с семьей. У профессиональных спортсменов все еще труднее», — отметил Аник в подкасте Bisping and Smith’s Bym Pod.

Махачев и чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
0
Читайте также
Зидан уже полтора года сидит без работы. Похоже, его окружение увлеклось играми вокруг сборной
CAS опубликовал мотивировку решения об отклонении апелляции РФС и российских клубов
Пушилин заявил о перехвате российскими силами инициативы у ВСУ в Донбассе
Захарова оценила сообщения об участии Казахстана в акциях на Украине
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Путин на встрече с главой ФАС Шаскольским указал на важность контроля за ценами
Материалы сюжета: Махачев — Волкановски: главный бой UFC 284 в Австралии
Дэн Хукер похвалил Махачева: «Многие сомневались, что он будет часто защищать свой пояс»
Дэн Иге дал совет Волкановски на бой с Махачевым
Дастин Порье назвал важный фактор в бою Махачева и Волкановски
Кори Сэндхэген: «В бою Махачева и Волкановски буду болеть за Алекса»
Махачев: «Мой отец трудился больше меня, чтобы я стал чемпионом»
Ян Блахович дал прогноз на бой Махачева и Волкановски
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Брендан Шауб: «Дана Уайт не первый раз ударил свою жену»

Марлон Вера: «Я буду драться за пояс чемпиона UFC в ноябре»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости