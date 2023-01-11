Джон Аник: «Отсутствие Хабиба в углу Махачева не будет критичным»

Комментатор UFC Джон Аник сомневается, что отсутствие экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в углу чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1) на UFC 284 будет критичным.

«Я думаю, что Хавьер Мендес был объединяющей силой в команде, и я не считаю, что отсутствие Хабиба Нурмагомедова в углу Ислама будет критичным. По крайней мере в бою с Александром Волкановски.

Многие из нас идут на жертвы. Меня нет дома неделю, я звоню жене и говорю, что я сейчас в другом городе, в Новом Орлеане, работаю над озвучкой. У многих из нас, кто обеспечивает свои семьи, есть тяжелые разговоры с семьей. У профессиональных спортсменов все еще труднее», — отметил Аник в подкасте Bisping and Smith’s Bym Pod.

Махачев и чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.