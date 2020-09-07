Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Джоджуа проведет бой на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым

10:46
Теги:

Российский боец смешанного стиля Лиана Джоджуа проведет следующий поединок в UFC 24 октября против американки Миранды Маверик, сообщает ТАСС.

В активе Маверик семь побед и два поражения. На счету Джоджуа восемь побед и три поражения.

В главном бою турнира UFC 254 чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. Турнир планируется провести в Абу-Даби.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9387297

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир