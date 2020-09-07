Джоджуа проведет бой на одном турнире с Хабибом Нурмагомедовым

Российский боец смешанного стиля Лиана Джоджуа проведет следующий поединок в UFC 24 октября против американки Миранды Маверик, сообщает ТАСС.

В активе Маверик семь побед и два поражения. На счету Джоджуа восемь побед и три поражения.

В главном бою турнира UFC 254 чемпион организации в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов встретится с американцем Джастином Гэтжи. Турнир планируется провести в Абу-Даби.