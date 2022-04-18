Джейк Пол бросил вызов Майклу Биспингу

Блогер и боксер Джейк Пол бросил вызов бывшему чемпиону UFC в среднем весе 43-летнему Майклу Биспингу (30-9). Пол предложил британцу выйти против него по правилам бокса.

«Я понимаю, почему Биспинг злится на нового парня в районе... Когда он смотрит на свой банковский счет, то видит половину от всей суммы, потому что его глаз ни черта не видит, — сказал Пол в видеообращении, опубликованном в Twitter. — Майкл, я не из тех людей, которые просто болтают и не подкрепляют свои слова делом. Если ты сможешь получить лицензию, я бы с удовольствием подрался с тобой. Давай проверим, поможет ли твой статус чемпиона UFC и уважение от бойцовского сообщества в бою против меня. Держу пари, что это невозможно».

Биспинг завершил карьеру бойца после боя с Келвином Гастелумом (16-8) 26 ноября 2017 года на UFC Fight Night 122. В том бою британец упал в нокаут в первом раунде.

Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) по правилам бокса 18 декабря 2021 года. Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде.