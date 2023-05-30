Монсон назвал политика, которым он вдохновляется: «Хочу идти по пути социализма»

Боец смешанного стиля Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» назвал политика, которым он вдохновляется.

«Каким политиком я вдохновляюсь? Ленин. Хочу идти по пути социализма. Я хочу подарить всей России бесплатный спорт, искоренить бездомность и безработицу. Россия слишком великая страна, чтобы иметь такие проблемы», — сказал Монсон «СЭ».

Монсон получил российский паспорт в 2018 году. 23 мая 2023 года боец отказался от гражданства США.