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Джастин Гэтжи считает, что Конор Макгрегор не будет с ним драться

10:09
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Американский боец ММА Джастин Гэтжи заявил, что ирландец Конор Макгрегор вряд ли согласится на бой с ним. По мнению Гэтжи, Макгрегор избегает этого поединка.

— Этот чувак не будет драться со мной, и с этим *** не поделаешь, — приводит TMZ слова Гэтжи. — Он все время убегает, выбирая легкие бои. Я сижу тут, курю CBD и жду, когда этот *** наберется смелости ударить меня в лицо. Давай уже, Конор, хватит быть трусом!

В бою с Дональдом Серроне 31-летний Макгрегор одержал 22-ю победу в ММА при четырех поражениях. У его ровесника Гэтжи 21 победа и два поражения. В своем последнем поединке он тоже победил Серроне.

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