Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Дядя Хабиба — о словах Емельяненко: «Александр разве эксперт?»

11:16
Теги:

Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова прокомментировал слова Александра Емельяненко, который в интервью Vseprosport.ru заявил, что кроме как драться, Хабиб больше ничего не может делать.

«Александр разве эксперт? Не могу его комментировать. Видно же, что Хабиб может заниматься и другими вещами. Одни из лучших боев в России организует именно Хабиб, он на своем месте. Хабиб же не открывает химию или биологию. Спорт — это его стихия и жизнь», — сказал Нурмагомедов «СЭ»

Хабиб Нурмагомедов досрочно завершил поединок 24 октября против Джастина Гейджи, защитил чемпионский пояс и объявил о завершении карьеры

(Владислав Флегонтов)

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир