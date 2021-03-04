Нурмагомед Нурмагомедов, дядя чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова прокомментировал слова Александра Емельяненко, который в интервью Vseprosport.ru заявил, что кроме как драться, Хабиб больше ничего не может делать.

«Александр разве эксперт? Не могу его комментировать. Видно же, что Хабиб может заниматься и другими вещами. Одни из лучших боев в России организует именно Хабиб, он на своем месте. Хабиб же не открывает химию или биологию. Спорт — это его стихия и жизнь», — сказал Нурмагомедов «СЭ»

Хабиб Нурмагомедов досрочно завершил поединок 24 октября против Джастина Гейджи, защитил чемпионский пояс и объявил о завершении карьеры

(Владислав Флегонтов)