«Думаю, был срыв». Шлеменко считает, что Емельянеко перед боем с Исмаиловым мог выпить

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в интервью «СЭ» поделился мнением о дальнейшей карьере Александра Емельяненко.

24 июля тяжеловес Емельяненко проиграл техническим нокаутом средневесу Магомеду Исмаилову на турнире АСА 107. После этого Емельяненко прекратил медиа-активность.

«Вернется ли он в спорт? Все в его силах, единственное — сколько выдержит его здоровье, — сказал Шлеменко. — Здоровье он шатает серьезно, в первую очередь — ядами, которые употребляет. Мне лично было бы интересно посмотреть его реванш с Мирко Кро Копом. Почему нет? А если брать удобных для Александра соперников, то это Сергей Харитонов. У Емельяненко однозначно проблемы с борьбой, Мага и Тони Джонсон это показали. Харитонов с ним бороться не будет, это 1000 процентов. Он не будет бить Александра ногами, как Кро Коп. Был же австралийский кикбоксер, который отбил Александру ногу — Питер Грэхэм. Какая сильная сторона Емельяненко? Бокс. Это однозначно. Можно взять соперника, который тоже силен в этом. То же самое я скажу и про Харитонова. Я не говорю, что Сергей сто процентов проиграет. Я сказал, что для Александра удобен Сергей, а для Сергея — Александр».

«Когда Александр готовился к Маге, я думал, что Емельяненко — фаворит, — отметил Шлеменко. — Но, думаю, что там было место срыву. Именно на бой Александр вышел отекшим, даже рельефа элементарно не было. Я слежу за ним в Instagram, у него были кубики, он был рельефный, весил меньше, чем на взвешивании. Вспомните, сколько он весил на взвешивании. Так что все зависит от подготовки.

«А вообще, Александр же еще не сказал, интересно ли ему это. Деньги можно зарабатывать и другим способом. Может, он нашел этот способ? У Александра же скандальная популярность. Он может дальше вести скандалы. Это такой легкий контент, большинство людей воспринимает его легче, потому что не надо напрягать мозги. Это может приносить больше денег. Плюс Александр может брать алкогольных спонсоров. Там неплохие деньги. Для него это не является чуждым, для него это нормально», — сказал Шлеменко.

На счету 39-летнего Емельяненко 28 побед и 8 поражений в ММА. Он выступает с 2003 года. (Илья Андреев)