Дудакова: «В Fight Nights дралась бесплатно, а тренер платил сопернице»

Российская дебютантка UFC Виктория Дудакова рассказала, с какими сложностями сталкивалась, когда выступала в России.

«Когда я начинала, вообще никого не было, хоть это было не так давно. В Fight Nights девушки не дрались три года, в GFC женские бои проводились только, если турнир делали не совместно с Хабибом. Первый бой мы проводили вообще без гонораров. Мой тренер сам заплатил сопернице, чтобы она со мной подралась. За второй бой нам тоже не заплатили денег и в третьем поединке на Fight Nights мне тоже не заплатили, а тренер платил гонорар другой девочке. Со мной никто не хотел драться, но у меня был хороший тренер.

За последний год женские ММА шагнули вперед. Сейчас есть MMA Series, где постоянно выступают девочки, есть «Наше дело», где провели женский Гран-при, остались девочки драться в Open FC, плюс появилась новая лига Ural FC. Радмир Габдуллин к девочкам прекрасно относится и дает бои. Сейчас вариантов гораздо больше. Мы никогда не выбирали соперниц и выходили с тем, кто согласен драться. Анна Руденко отказалась со мной выходить в первом раунде Гран-при. Она говорила: «Кто такая Дудакова, зачем мне с ней драться?» Ксению Лачкову туда сначала брать не хотели, но пришлось ее выпускать на замену. Поэтому всегда были и будут проблемы, но в любом случае с развитием любительских ММА девочек становится все больше. Они приходят из других видов единоборств в ММА, поэтому и спрос на них будет расти», — приводит Metaratings слова Дудаковой.

Виктория Дудакова одержала 6 побед в 6 поединках в профессиональной карьере.

24-летняя россиянка дебютирует в UFC на турнире UFC Fight Night 224, который пройдет 15 июля. Дудаковой предстоит бой против 30-летней бразильянки Истелы Нунес (6-4).