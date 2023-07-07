Дудакова рассказала об особенностях соперниц из Бразилии

Российский боец UFC, выступающий в минимальном весе, чемпионка Европы среди любителей Виктория Дудакова рассказала об особенностях соперниц из Бразилии.

«Надо мной уже все смеются и спрашивают: «Ты что, только с девочками из Бразилии бьешься?» У них у всех есть тайский бокс и немного партера, а вольной борьбы нет. Соперница на Contender, по моему мнению, была лучше в борьбе, но при этом у нее не было хорошей ударной техники. Сейчас мне будет противостоять высококлассная ударница. Это будет противостояние борца и ударника», — приводит слова Дудаковой MMA.Metaratings.ru.

15 июля в предварительном карде турнира UFC в Лас-Вегасе Виктория Дудакова проведет дебютный бой в промоушене с бразильянкой Истелой Нуньес, идущей на серии из трех поражений.