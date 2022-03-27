Дудаев получил бонус «Выступление вечера» за победу над Мирзаевым на АСА 138

Лига АСА объявила имена бойцов, которые получили бонус за выступление на турнире АСА 138, который прошел 26 марта на арене «Колизей» в Грозном.

Бонус «Выступление вечера» забрал Абдул-Рахман Дудаев (28-7). Россиянин отправил в глубокий нокаут 35-летнего Расула Мирзаева (18-4) уже в 1-м раунде. Бонусы за досрочное завершение боя получили 4 бойца — Салимгерей Расулов (22-7), Андрей Гончаров (14-3), Черси Дудаев (14-2) и Эвертон Фрейтас (16-5).

Ранее руководство лиги АСА заявило, что обладатель бонуса «Выступление вечера» получит в качестве поощрения 50 000 долларов.