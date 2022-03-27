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Сегодня, 17:11

Дудаев получил бонус «Выступление вечера» за победу над Мирзаевым на АСА 138

Давид Хачатрян
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Лига АСА объявила имена бойцов, которые получили бонус за выступление на турнире АСА 138, который прошел 26 марта на арене «Колизей» в Грозном.

Бонус «Выступление вечера» забрал Абдул-Рахман Дудаев (28-7). Россиянин отправил в глубокий нокаут 35-летнего Расула Мирзаева (18-4) уже в 1-м раунде. Бонусы за досрочное завершение боя получили 4 бойца — Салимгерей Расулов (22-7), Андрей Гончаров (14-3), Черси Дудаев (14-2) и Эвертон Фрейтас (16-5).

Ранее руководство лиги АСА заявило, что обладатель бонуса «Выступление вечера» получит в качестве поощрения 50 000 долларов.

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