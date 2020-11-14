Друг Сергея Харитонова: «Яндиев напал на меня, а я не боец ММА»

Друг избитого Сергея Харитонова Руслан Абдо в интервью YouTube-каналу «Спорт-Экспресса» опроверг слухи о том, что он является бойцом ММА.

— Я не боец ММА, я просто увлекаюсь этим видом спорта, — заявил Абдо.

Я хожу тренируюсь. Я ходил определенное время тренироваться к Алексею Олейнику, моему близкому товарищу. Один раз выступил на любительском уровне, но звезд в спорте не хватал. Занимался для себя. Поэтому боец ММА — слишком громко для меня.

— Вам было 36-37 лет, когда вы выступали?

— Да. Это довольно поздний возраст был. Я выступил, чтобы почувствовать, каково это. Это было один раз и больше не повторялось. (Илья Андреев)