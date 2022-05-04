Дмитрий Бивол и Сауль Альварес провели битву взглядов

Чемпион WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол (19-0) и абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57-1) встретились в Лас-Вегасе, где состоялась официальная церемония прибытия бойцов в город.

Оба боксера дали небольшие комментарии относительно предстоящего поединка, а также провели битву взглядов. На церемонии присутствовало много фанатов Альвареса, которые не переставали поддерживать своего бойца.

Бой Бивола и Сауля Альвареса состоится 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, США.