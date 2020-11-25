Хабиб назвал Марадону одним из лучших спортсменов в истории

Бывший боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«Один из величайших спортсменов в истории», — написал россиянин в Instagram. — Благодаря Марадоне миллионы людей любят футбол».

Знаменитому футболисту было 60 лет. Он известен по выступлениям за сборную Аргентины, «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». Чемпион мира 1986 года.