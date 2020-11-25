Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб назвал Марадону одним из лучших спортсменов в истории

22:12
Хабиб Нурмагомедов. Фото ФК «Спартак»
Хабиб Нурмагомедов. Фото ФК «Спартак»
Теги:

Бывший боец ММА, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

 

«Один из величайших спортсменов в истории», — написал россиянин в Instagram. — Благодаря Марадоне миллионы людей любят футбол».

Знаменитому футболисту было 60 лет. Он известен по выступлениям за сборную Аргентины, «Бока Хуниорс», «Барселону» и «Наполи». Чемпион мира 1986 года.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир