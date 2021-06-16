Дейвисон Фигередо думает о переходе в легчайший дивизион
Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо считает, что после поражения Брендону Морено на UFC 263 ему стоит подумать о смене весовой категории.
«Я думаю подняться выше (в легчайший), но, чтобы принять такое решение, мне нужно вернуться домой, сесть с командой и выбрать лучший вариант, - цитирует Фигиредо Bjpenn. - Посмотрим, состоится ли трилогия с Морено. Я попросил реванш.
Я поговорю с парнями и посмотрю, что я могу сделать, чтобы улучшить диету. Может быть буду возить с собой диетолога. Но сперва – домой. Но сейчас я попросил трилогию. Я победил в первом бою, но из-за снятого балла сделали ничью. Вот что случается, когда доверяешь судьям. Их решения не всегда положительны».
Поединок Фигередо – Морено прошел 13 июня и закончился победой мексиканца удушающим в третьем раунде.
Дополнительная информация:
https://www.bjpenn.com/mma-news/ufc/deiveson-figueiredo-considering-a-move-to-bantamweight-if-the-ufc-does-not-offer-trilogy-fight-with-brandon-moreno/
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