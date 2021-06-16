Дейвисон Фигередо думает о переходе в легчайший дивизион

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигередо считает, что после поражения Брендону Морено на UFC 263 ему стоит подумать о смене весовой категории.

«Я думаю подняться выше (в легчайший), но, чтобы принять такое решение, мне нужно вернуться домой, сесть с командой и выбрать лучший вариант, - цитирует Фигиредо Bjpenn. - Посмотрим, состоится ли трилогия с Морено. Я попросил реванш.

Я поговорю с парнями и посмотрю, что я могу сделать, чтобы улучшить диету. Может быть буду возить с собой диетолога. Но сперва – домой. Но сейчас я попросил трилогию. Я победил в первом бою, но из-за снятого балла сделали ничью. Вот что случается, когда доверяешь судьям. Их решения не всегда положительны».

Поединок Фигередо – Морено прошел 13 июня и закончился победой мексиканца удушающим в третьем раунде.