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Сегодня, 12:05

Деррик Льюис: «Перед боем со Спиваком я потерял сознание. Я думал, что умер»

Давид Хачатрян
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10-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе Деррик Льюис (26-11) рассказал, что за три дня до поединка с Сергеем Спиваком (16-3) сбросил 11 килограмм и довел свой организм до истощения.

«Последние несколько боев я не был здоров, это точно, — сказал Льюис на пресс-конференции. — Перед последним поединком я потерял сознание прямо перед взвешиванием. Моим тренерам пришлось нести меня на руках. Всю оставшуюся неделю у меня просто не было сил. За три дня до взвешивания я начал пытаться снизить вес. За три дня я сбросил около 11 килограмм. Просто не ел и пил воду.
Во время поединка я постоянно думал о том, что я умер. Мне казалось, что я действительно умер. Я думал обо всех других бойцах, которые прошли через подобное, потеряли сознание, вернулись и не смогли драться. Это был очень страшный момент».

Льюис проиграл Спиваку сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.

Льюис проведет следующий бой против Маркоса Рожерио Де Лимы (21-8) 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

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