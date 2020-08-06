Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Деррик Льюис плюнул в еду Алексея Олейника

11:22
Деррик Льюис. Фото Instagram
Деррик Льюис. Фото Instagram
Теги:

Американский боец ММА Деррик Льюис опубликовал у себя в Instagram видео, в котором плюет в еду, предназначенную российскому бойцу Алексею Олейнику.

— Мне тут привезли еду от UFC, но дело в том, что у меня оказалась еще и еда, предназначенная Алексею, — сказал в видео Льюис. — Знаете, мне кажется, что в его блюде не хватает кое-какого ингредиента. Выглядит неплохо, осталось только приправить (плюет).

@ufc

Публикация от Derrick Lewis (@thebeastufc)

Поединок Олейника (59-13-1) и Льюиса (23-7) состоится 9 августа и станет главным боем турнира UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир