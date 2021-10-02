Третий номер тяжелого веса UFC Деррик Льюис на подкасте «First We Feast» рассказал о своей страсти к нокаутам.

— Майк Тайсон определял нокаут как «удар, который соперник не увидел». Как бы ты описал искусство нокаута?

— Нокаутировать другого человека — это одно из лучших ощущений на свете. Ты когда-нибудь делал это?

— Нет-нет

— Попробуй. Крутое чувство. Вызывает зависимость

— Ты как-то сказал, что хайкик — твоя любимая ударная техника. Почему?

— Они расслабляют меня, успокаивают нервы. И от парня моих размеров их не ждут.

— Твой нокаут, который доставил тебе наивысшее удовлетворение?

— Против Кертиса Блейдса. Три года подряд он задевал меня, писал в личку, говорил на публику, что я ему не нравлюсь, мой стиль плохой. Очень сладкое чувство [нокаутировать его].

18 декабря Льюис подерется с Крисом Даукасом на UFC Fight Night.