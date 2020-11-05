В Госдуме выступили против присвоения Хабибу звания Героя России

Бывшие спортсмены, депутаты Госдумы Светлана Журова и Николай Валуев в схожем ключе прокомментировали инициативу депутата Гаджимурада Омарова присвоить бойцу ММА Хабибу Нурмагомедову звание Героя России. По их мнению, при всем величии спортсмена для него есть другие награды.

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова напомнила, что среди спортсменов всего три человека были представлены к награде Герой России — Любовь Егорова (1994), Александр Карелин (1996) и Лариса Лазутина (1998), а потом от такой практики отказались.

«Получить «Героя России» за спорт можно только за какое-то удивительно выдающееся достижение на благо страны. Давать звание за победу в коммерческих боях без правил, на мой взгляд, не очень правильно. Представьте, сколько всего выигрывает другой спортсмен: чемпионаты мира, Олимпийские игры — но ему ведь не дают звание. Хабиб — выдающийся спортсмен, но таких у нас достаточно много... Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, Орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире», — заявила Журова в комментарии НСН.

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев подчеркнул, что Хабиб — уникальный боец и чемпион, но он удивлен вопросом о возможности присвоения ему высокого звания.

«Я немного опешил от этой информации. Не будем привязывать самого Хабиба Нурмагомедова к этой истории, хотя она напрямую его касается. Но первое, что необходимо было бы сделать, высказывая данную инициативу, прочитать табель, где написано четко, за что данное высшее звание России, высшая награда дается. Причем, не только в части военных заслуг, потому что там, где есть Герой России, там есть Герой Труда России», — приводит «Комсомольская правда» слова Валуева.

Хабиб Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. В активе россиянина 29 побед в 29 поединках. После боя с Джастином Гэтжи 32-летний россиянин принял решение завершить профессиональную карьеру.