Депутат ответил на обвинения в избиении журналиста, который готовил расследование о бойцовском клубе «Ахмат»

Депутат Андрей Домашенкин ответил на обвинения в избиении журналиста Андрея Афанасьева в Благовещенске, который готовил материалы о бойцовском клубе «Ахмат».

«К сплетням, обсуждениям и домыслам за спиной, я давно отношусь спокойно. Они точно не смогут сбить меня с пути или заставить что-то доказывать. Правда у каждого своя (даже если «правда» — всего лишь слово), но истина всегда одна.

И когда знаешь истину, нет смысла тратить время на пустословие. Слишком много дел и планов. Поэтому только вперед!», — написал Домашенкин в Instagram.

Афанасьев рассказал, что на него напали около дома. Сначала ударили по голове, затем повалили на асфальт и продолжили избиение, которое продолжалось около 10 минут, после чего преступников спугнули прохожие.

Врачи диагностировали у него перелом носа, отек глаза и многочисленные ушибы. Он написал заявление в полицию.

Как утверждает Афанасьев, после избиения один из нападавших сказал фразу «Отпишись Домику». Так в Благовещенске называют депутата Домашенкина, который, по данным Афанасьева, является учредителем «Ахмата».