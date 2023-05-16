Денис Тюлюлин опубликовал фотографию с Федором: «Легенда»

Российский средневес UFC Денис Тюлюлин (10-7) поделился в соцсетях фотографией с легендарным российским тяжеловесом Федором Емельяненко (40-7).

«Легенда, последний император, Федор Емельяненко», — написал Тюлюлин.

Тюлюлин проведет четвертый бой в UFC против 31-летнего бразильца Грегори Родригеса (13-5) 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Емельяненко завершил карьеру бойца после поражения Райану Бейдеру (31-7) техническим нокаутом в первом раунде на Bellator 290. Турнир состоялся 4 февраля в Инглвуде, США.