Денис Лебедев призвал Емельяненко убрать пост с жесткими высказываниями в адрес брата

Российский боксер Денис Лебедев ответил на пост в Instagram бойца ММА Александра Емельяненко. Ранее спортсмен жестко высказался в адрес своего брата Федора Емельяненко.

— Саня, удали пост! Бесы сейчас радуются... Саня, удали, будь мудрым, — написал Лебедев в комментарии.

— Федот, закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне, — заявил до этого Емельяненко-младший. Ранее Федор Емельяненко сказал, что брат для него мертв.