Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Денис Лебедев призвал Емельяненко убрать пост с жесткими высказываниями в адрес брата

10:55
Теги:

Российский боксер Денис Лебедев ответил на пост в Instagram бойца ММА Александра Емельяненко. Ранее спортсмен жестко высказался в адрес своего брата Федора Емельяненко.

— Саня, удали пост! Бесы сейчас радуются... Саня, удали, будь мудрым, — написал Лебедев в комментарии.

— Федот, закрой свой рот, забудь меня и молись своему богу мамоне, — заявил до этого Емельяненко-младший. Ранее Федор Емельяненко сказал, что брат для него мертв.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B6kunAsi97d/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир