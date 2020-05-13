«Деньги отдам детским домам». Артем Лобов готов бесплатно драться с другом Хабиба

Российско-ирландский боец Артем Лобов сообщил в интервью «СЭ», что предложил UFC устроить ему поединок с Зубайрой Тухуговым на шоу UFC Fight Night в Дублине (15 августа). Лобов подчеркнул: деньги ему за этот бой не нужны, а если он получит гонорар, то потратит его на благотворительность.

— Тут все зависит от UFC, — сказал Лобов. — Я готов, Зубайра тоже, так что все зависит от организации. Конечно, не слышал, чтобы в UFC кому-то давали контракт на один бой. Может, только человеку уровня Брока Леснара. Я сделал свое предложение, сказал, что готов выйти, денег даже не прошу, готов сделать это бесплатно. Если что-то заплатят, то все деньги пойдут в детские дома. Я готов, а дальше дело уже не в моих руках.

— Зубайра для вас сейчас — самый принципиальный соперник?

— На данный момент — да. Он такой единственный, с остальными я дерусь, потому что это моя работа, я зарабатываю драками.

— Дело только в ситуации в отеле и в том, что произошло после UFC 229, или есть что-то еще?

— В принципе, дело именно в той ситуации. И тот отель, и UFC 229 для меня — одна и та же история.

— Как вам поединок Тухугова в Новой Зеландии? (23 февраля Тухугов нокаутировал в первом раунде американца Кевина Агилара.)

— Если честно, весь поединок не посмотрел, видел только концовку. Насколько знаю, бой закончился быстро. Нормально, неплохо подрался.

На счету 33-летнего Лобова 14 побед, 15 поражений и 1 ничья в ММА, а также 1 победа, 1 поражение и 1 ничья в кулачных боях. У 29-летнего Тухугова — 19 побед, 4 поражения, 1 ничья в ММА. Лобов — друг Конора Макгрегора?, Тухугов — друг Хабиба Нурмагомедова. (Илья Андреев)