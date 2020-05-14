«Давайте либо молиться, либо молчать». Тактаров пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров пожелал здоровью тренеру Абдулманапу Нурмагомедову. Ранее сообщалось, что у него инсульт.

— Он отличный человек, настоящий преподаватель. Сколько у него учеников. Они могли бы быть бандитами или в интернете писать, а они стали спортсменами, борются, выигрывают. Он очень добрый человек. Мы все пожелаем ему скорейшего выздоровления. И давайте либо будем молиться за него, либо молчать — и ничего плохого не говорить, — сказал Тактвров в прямом эфире Instagram.